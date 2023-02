A Comiso al via i lavori per l’edilizia scolastica

Lavori di ristrutturazione all’asilo San Biagio, creazione aula psicomotoria alla Bufalino e ampliamento della biblioteca di Pedalino. “La nostra attenzione sia per l’edilizia scolastica, sia per la cultura, sia per i bambini con disabilità, è sempre stata tra i punti cardine dei nostri programmi”, lo afferma il Sindaco di Comiso, Maria Rita Scembari.

“I lavori di adeguamento sismico all’interno della scuola dell’infanzia San Biagio procedono alacremente, ci comunica il vice sindaco Roberto Cassibba -. L’attenzione che la mia amministrazione ha rivolto a tutti gli edifici pubblici ed in particolare all’edilizia scolastica, è indubitabile. Non solo per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico ma, per quanto riguarda un plesso scolastico, la ricostruzione ex novo secondo canoni e criteri di assoluta innovazione e dal punto di vista strutturale, e dal punto di vista della didattica. In merito a Pedalino invece – ancora il sindaco Maria Rita Schembari – l’istituto comprensivo Gesualdo Bufalino, con in testa la dirigente scolastica Romina Bellina e tutto il suo team di magnifici collaboratori, è riuscito, con un finanziamento dedicato alle scuole, ad attrezzare e rendere immediatamente fruibile, un’aula per la psicomotricità, destinata in particolar modo a tutti gli alunni “speciali” della scuola, ma fruibile anche da parte degli altri. La DS ha sottolineato l’importanza di questi spazi, invitando i giovani alunni ad averne cura come di un bene proprio. Personalmente – ha aggiunto il primo cittadino – nel ribadire l’importanza di questi spazi ho evidenziato che, non ci possono essere nuovi strumenti e nuove tecnologie che possano sostituire l’amore che gli insegnanti, e tutto il personale scolastico, hanno per i bambini. Infine – ha concluso Maria Rita Schembari – il Comune ha acquisito e dotato la biblioteca pubblica di Pedalino di 450 volumi nuovi ,tra narrativa per tutte le età, saggi di vario genere, cultura generale, e romanzi, nella convinzione che la lettura apra la mente e renda veramente liberi”.

