Arriva la proroga per medici e infermieri all’ASP di Ragusa

Un’ottima notizia per il mondo della sanità iblea. Si va verso una proroga dei contratti per tutto il personale medico (anche non specializzato) e infermieristico assunto a suo tempo in emergenza Covid. Con loro anche il personale O.S.S.. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate: “Un risultato importantissimo frutto di continue interlocuzioni con l’Assessorato e la Direzione ASP di Ragusa. Con tutta probabilità siamo riusciti ad ottenere un’ulteriore proroga per tutto il personale assunto a seguito dell’emergenza Covid e che ora verrà impiegato per affrontare un’altra emergenza: la carenza cronica di unità lavorative soprattutto nei reparti di Pronto Soccorso. Da quando sono stati assunti, medici, infermieri e OSS sono diventati imprescindibili all’interno del servizio sanitario provinciale. Per cui l’auspicio, che è anche un obiettivo concreto, è quello di riuscire a stabilizzarli permanentemente all’interno dell’organico dell’Azienda Sanitaria Provinciale. In questo modo si contribuirà a risolvere tutte le criticità legate al sottodimensionamento del personale impiegato nei Pronto Soccorso”.

