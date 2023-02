Furto con scasso in una tabaccheria di Pozzallo

Nella notte tra sabato e domenica è stato commesso un furto con scasso ai danni di una tabaccheria in pieno centro cittadino. “Un episodio preoccupante – spiegano da Confcommercio Pozzallo – che ci deve fare rialzare la guardia per evitare che la città viva quella sequela di furti che, tempo addietro, avevano caratterizzato, in negativo, la vita cittadina”.

Naturalmente, oltre al materiale sottratto, il titolare si è visto costretto a fare i conti con i danni subiti alla propria attività.

“Esprimiamo solidarietà al commerciante e chiediamo all’Amministrazione comunale di valutare quali potrebbero essere le misure da adottare, coinvolgendo naturalmente le forze dell’ordine, per evitare che si torni a fare i conti con la situazione di incertezza che, qualche mese fa, teneva in apprensione gli operatori commerciali della nostra città. Chiediamo che non si debbano più vivere circostanze del genere e che si punti a dare vita a una rete di controlli accurati che facciano desistere qualsiasi malintenzionato dal reiterare gravi episodi del genere”.

