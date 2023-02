Vittoria. Pelligra nuovo Presidente commissione Trasparenza

E’ Biagio Pelligra, consigliere comunale, segretario cittadino di Mpsi, il nuovo presidente della commissione Trasparenza a Vittoria. E’ stato eletto ieri sera, durante la programmata seduta consiliare, con 20 voti su 21 presenti, in pratica all’unanimità. “Raccolgo con grande entusiasmo questa sfida – ha spiegato Pelligra – considerando che stiamo parlando di una commissione che deve affrontare le problematiche più spinose dell’ente. Ringrazio i colleghi consiglieri che mi hanno indicato all’unanimità, per me una attestazione di stima che cercherò di ripagare al massimo con il mio impegno. Ci metteremo subito al lavoro e, consapevoli della delicatezza del ruolo che la commissione è chiamata a svolgere, posso assicurare sin d’ora che opereremo con il massimo equilibrio, cercando di mettere in rilievo tutti gli aspetti, nessuno escluso, delle vicende che affronteremo, facendo sì che la cittadinanza si senta il più possibile tutelata dalle attività che porteremo avanti nell’unico e solo interesse della comunità locale”. A Pelligra arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa. “Il consigliere Pelligra saprà svolgere questo ruolo con grande capacità e senso di attaccamento alle istituzioni – sottolinea La Rosa – il nostro gruppo politico si complimenta con lui e auspica che grazie a questa attività possa ancora di più avvicinare palazzo Iacono alla collettività. Ci sono tutte le premesse per fare bene”.

Salva