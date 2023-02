Gruppo Ergon applica l’istituto contrattuale dei permessi ROL

La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa esprime piena soddisfazione per l’applicazione, da parte di Ergon Spa, dell’istituto contrattuale dei permessi rol, vale a dire riduzione orario di lavoro, che consente al lavoratore di astenersi dal lavoro senza subire riduzioni della retribuzione. “Finalmente le nostre richieste sono state ascoltate – affermano i segretari Teresa Pintacorona e Salvatore Scannavino della Fisascat Cisl – e così la vertenza relativa al riconoscimento ai lavoratori dei permessi contrattuali, che oramai vedeva impegnato da diversi anni e a tutti i livelli il nostro sindacato, ha avuto l’epilogo che da sempre abbiamo auspicato. Da parte dell’azienda si è trattato di dare un importante segnale che certamente consentirà l’instaurazione di un clima più disteso e sereno e senz’altro più proficuo nelle relazioni sindacali: un punto di partenza per progetti sempre più ambiziosi e certamente più coerenti alla realtà aziendale, che si dimostra essere di alto livello tra quelle operanti nel nostro ambito territoriale e che, non a caso, ha deciso di intraprendere una nuova sfida nel pieno rispetto delle norme di legge e di contratto. Il merito di questo importante risultato, di cui beneficeranno tutti i lavoratori ex Merkant, va anzitutto ai nostri iscritti, che ci hanno sempre supportato nelle nostre azioni ed iniziative, nonché alla nuova dirigenza aziendale, che ha dimostrato subito di essere più sensibile alle richieste sindacali e vicina alle esigenze dei propri lavoratori. Proprio alla nuova dirigenza va il nostro augurio di un buon e sereno lavoro”.

