Scicli. Consulta delle Imprese a confronto con assessori

La Consulta delle imprese di Scicli ha incontrato i neoassessori Enzo Giannone all’Urbanistica e Giuseppe Puglisi al Turismo per fare il punto rispetto al percorso da portare avanti a sostegno delle attività produttive locali. Erano presenti i rappresentanti delle seguenti associazioni: Pmi Centro Servizi, Confcommercio Scicli, Cna Scicli, Confartigianato Scicli. Centinaia le imprese del territorio cittadino rappresentate. Numerosi i temi trattati, a cominciare dallo sviluppo del territorio alla questione dei tributi locali, dalla programmazione della prossima stagione primavera/estate alla redazione del piano del decoro urbano. “Prendiamo atto – dicono i componenti della Consulta delle imprese – rispetto agli impegni presi dall’Amministrazione e con riferimento alla disponibilità data dagli interlocutori a continuare il lavoro e gli incontri con le associazioni delle imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale, di come si voglia portare avanti il nostro obiettivo che è quello di sostenere al meglio la crescita del tessuto economico locale e di tutelare le imprese che lo compongono. Le istituzioni sono e saranno parte integrante di questo sviluppo sostenibile, da tutti auspicato, favorendo un legame forte ed indissolubile tra pubblico e privato, fattore imprescindibile per una sana crescita”.

