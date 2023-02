Pozzallo. La fibra ottica lascia una scia di strade rovinate

A pochi mesi dalla partenza dei lavori di installazione della fibra ottica che attraverserà quasi Pozzallo, pervengono al Comune segnalazioni e lamentele per i lavori di scavi e ripristini sul manto stradale fatti male.

Scavi male rattoppati, lasciano buche e dislivelli causando seri inconvenienti al transito veicolare e disagi ai cittadini residenti.

Il Sindaco Roberto Ammatuna Con una nota dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, inviata nella giornata di ieri, ha diffidato la Società Fibercop S.p.a. a provvedere all’esecuzione dei lavori ed al ripristino degli scavi a perfetta regola d’arte, così come previsto nelle autorizzazioni rilasciate.

Il Comune vigilerà sugli interventi: i lavori dovranno essere eseguiti secondo regole precise ed in mancanza saranno sospese immediatamente le autorizzazioni in corso.

