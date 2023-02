Tre auto si sono scontrate la scorsa notte sulla strada provinciale 5, in contrada Boscopiano, in direzione aeroporto di Comiso, a Vittoria. Tre persone sono rimaste ferite e tre ambulanze sono giunte sul posto per prestare i soccorsi. Nel luogo dell’incidente anche polizia e carabinieri che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente ma anche per regolare il traffico. La strada è rimasta chiusa per oltre tre ore.

