Da oggi inizia il Carnevale chiaramontano

Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi scalda i motori. Dopo la sfilata inaugurale del carro dei Ghostbusters e del gruppo mascherato, prevista per questa sera tante sono le iniziative programmate per domani, domenica 19 febbraio. Il comune denominatore è quello del divertimento con numerose iniziative previste per piccoli e grandi. Domani comincia in mattinata e si conclude a notte fonda la seconda delle quattro serate dedicate a Re Burlone. In piazza Duomo, a metà mattina, i bambini saranno i protagonisti con uno spettacolo a cura dell’associazione Namastè con la sfilata di tutti i piccoli in maschera. Ci sarà un momento di baby dance con spettacolo avente per tema “Mercoledì Addams”, il tormentone degli ultimi mesi, a cura di Dance to Fly. La novità di quest’anno è un’area dedicata al truccabimbi che sarà curata da Daria Iacono. Inoltre, ci sarà lo spazio Polaroid di Fabiola Lauria per immortalare e ricordare questo momento di ritorno alla spensieratezza carnevalesca dopo lo stop forzato. Le magiche bolle di sapone faranno da cornice nel contesto di una giornata che si annuncia fatata per tutti i bambini che si riverseranno in piazza: sarà curato dai Tres’h Jolies. La mattinata si concluderà con l’esibizione sul palco della giovane ragusana Eleonora Busacca che farà ascoltare al pubblico la canzone “L’acciuga raffreddata” direttamente dall’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. Nel pomeriggio, poi, dalle 17,30, ci sarà la sfilata con i tamburi imperiali di Comiso e Kamarinensi che apriranno la performance del carro e del gruppo in maschera con partenza dalla rotonda di corso Europa. A seguire spazio alla musica con i dj: I Freschissimi, Vincenzo Burrafato, Julio Vox e Coloor che faranno ballare i presenti in piazza. Qui è anche allestita l’area food per degustare le prelibatezze di maiale, preparate dagli studenti dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi, sede di Chiaramonte. In particolare: la gelatina, “maccarruna co sugu ri maiale” e il panino con la salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Cutello si sta spendendo parecchio nella realizzazione di questi appuntamenti, con il sostegno dell’Ars, e la collaborazione della Pro Loco, del consorzio Chiaramonte e dell’associazione Namastè.

Salva