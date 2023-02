Il Ragusa calcio domenica a Ravanusa col Canicattì

Allenamento di rifinitura questa mattina all’Aldo Campo per il Ragusa calcio che domani sarà impegnato al Saraceno di Ravanusa, in provincia di Agrigento, contro il Canicattì, nella gara valida come settima giornata di ritorno del campionato di Serie D. “Troveremo – dice l’allenatore azzurro, Alessandro Settineri, parlando dei prossimi avversari – una squadra in grande salute che ha fatto registrare un trend importante dal cambio dell’allenatore in poi. Addirittura, il rendimento, in quest’ultimo scampolo di stagione, è tra i migliori del girone, frutto di una buona organizzazione di gioco”. “Per quanto ci riguarda – afferma Settineri – dobbiamo sostenere ogni impegno con la consapevolezza che, come dico sempre, dobbiamo provare noi a fare la partita per raggiungere la vittoria. Il nostro gruppo, a parte qualche acciaccato e qualche giocatore uscito malconcio dal match di domenica scorsa e che stiamo cercando di recuperare, sta mostrando quotidianamente una grandissima disponibilità al lavoro e questo mi rincuora. D’altro canto, domenica scorsa si sono regalati la possibilità di potersela giocare sino alla fine, profondendo il massimo impegno e mettendo in campo la dovuta dedizione. Seguendo alcuni concetti, probabilmente, saremo in partita contro ogni squadra”. Settineri, poi, chiarisce di avere “instaurato un ottimo feeling con la squadra, i ragazzi sono molto disponibili e cerchiamo sempre più di capirci rispetto a ciò che chiedo. Tutti – continua – si adoperano al massimo e non dobbiamo dimenticare che fino a una settimana fa eravamo in una situazione di grande difficoltà. Difficoltà che, ovviamente, ancora ci sono ma che stiamo cercando di attenuare con la notevole applicazione assicurata da tutti”.

Salva