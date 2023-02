Prorogati i termini per il Servizio civile fino al 20 febbraio

Adesso c’è un’opportunità in più, specie per gli indecisi. Sono slittati infatti fino alle 14 di lunedì 20 febbraio i termini di scadenza, inizialmente fissati per il 10 febbraio scorso, per la presentazione delle domande ai fini dell’ammissione ai progetti di Servizio civile universale. La proroga, sia pure di alcuni giorni, apre sicuramente una “finestra” importante per quei giovani che aspirano ad essere inseriti nelle iniziative presentate dalle onlus nei vari campi dell’impegno sociale e solidale verso le persone più fragili e marginali.

Le domande si possono presentare, non va dimenticato, solo accedendo alla piattaforma denominata Domanda on Line (DoL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Mentre sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile inoltre la guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on Line. Per tutti i partecipanti è previsto un assegno mensile di 450 euro circa. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.atoserviziocivile.it.

L’Atos ha predisposto sette progetti che porteranno al coinvolgimento complessivo di 172 giovani che saranno utilizzati in provincia di Ragusa e Siracusa. Le iniziative prevedono interventi nel campo dell’animazione culturale verso i minori con i progetti “Progredire” ed “A scuola di felicità”; il tutoraggio scolastico con “Elevarsi”; assistenza per i migranti, in particolare i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria e minori non accompagnati, con il progetto “Rainbow: i colori dell’accoglienza”; il sostegno per gli adulti e le persone della terza età che vivono in condizioni di disagio e di solitudine con “Ad un passo da te”; ed attività di prevenzione e mitigazione dei rischi con “Rischio ti conosco!” e diffusione della conoscenza della cultura della protezione civile ed attività di informazione della popolazione con “Sapere è potere: impariamo a proteggerci”.

“I nostri progetti offrono un’ampia gamma di iniziative in materia di impegno civile e sociale – sottolinea il responsabile Scu dell’Atos Antonio Annino – tale da consentire ai giovani interessati una scelta consapevole, a maggior ragione adesso che è stato concesso qualche giorno in più per presentare le domande. La cultura della solidarietà – rileva ancora il responsabile Scu Annino – va coltivata ed arricchita ogni giorno. Credo che la richiesta di essere inseriti nel Servizio civile universale vada in questa direzione”.

Salva