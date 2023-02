Confimprese. “Nessuna programmazione sulla prossima stagione estiva a Ragusa Ibla”

Servizi igienici chiusi. Nessuna comunicazione ai cittadini sui servizi igienici fruibili a Ragusa Ibla. In via Novelli, da settimane, i servizi sono chiusi. ‘L’ennesimo pessimo biglietto da visita di una cittadina patrimonio dell’ Unesco-commenta Pippo Occhipinti, presidente provinciale di Confimprese iblea- proprio nella giornata di ieri, a Ibla, c’erano tanti studenti in gita con la scuola. E’ stato davvero imbarazzante comunicare ai docenti che i bagni erano chiusi. Ma la città è davvero pronta a offrire tutti i servizi indispensabili per essere considerata davvero turistica? Purtroppo la risposta è negativa”. Confimprese iblea chiede un tavolo di confronto per programmare nel modo migliore l’avvio della imminente stagione estiva. Tra le richieste la programmazione degli eventi, la zona a traffico limitato con orari diversi e il potenziamento dei collegamenti, in bus, tra i due centri storici.

“Ad oggi non abbiamo alcuna notizia sulle iniziative da programmare nel quartiere barocco – commenta Occhipinti -Il nostro timore fondato che, anche quest’anno, si arrivi all’estate con un nulla di fatto. Non esiste un cartellone degli eventi, non esiste un filo conduttore, come se tutto fosse affidato al caso. Governare una città non è semplice ma, certamente, assumere decisioni senza una condivisione con le categorie produttive e da irresponsabili”.

