Iv Ragusa. Caro voli, chiesta interlocuzione Ministro Trasporti

“A Natale, sia il Codacons che la Regione Sicilia si erano rivolti all’Antitrust per mettere in rilievo l’esorbitante prezzo dei biglietti aerei paventando che le compagnie avessero predisposto un cartello. Ora che siamo quasi alle porte della Pasqua, se andiamo a ricontrollare il costo dei voli ci troviamo nella stessa identica situazione”. E’ quanto sottolineano i coordinatori provinciali di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema e Salvo Liuzzo, che si dicono amareggiati da questa pesante situazione. “Ancora una volta – aggiungono – prezzi alle stelle che impediscono sia a chi studia fuori di rientrare sia a chi vuole scegliere la nostra meta come luogo turistico a rinunciare. E tutto ciò crea un danno non indifferente per i nostri operatori economici. Il costo dei voli è altissimo. Soprattutto per una famiglia diventa davvero proibitivo venire a visitare la Sicilia, la provincia di Ragusa, nel periodo pasquale o approfittando dei ponti offerti dal calendario”. “Ecco perché – sottolinea Buscema – abbiamo subito interessato, dopo avere raccolto il malumore di numerosi nostri conterranei, il nostro referente in Parlamento, l’onorevole Davide Faraone, componente della commissione Trasporti, affinché possa creare nei prossimi giorni una interlocuzione con il governo nazionale a cui rappresentare la gravità di quanto sta accadendo. Anche noi chiederemo di essere presenti perché vogliamo farci portavoce di una serie di richieste provenienti dalla comunità iblea che, soprattutto, chiedono di dare seguito alla continuità territoriale: esiste sulla carta ma continua a non esserci nella realtà e soprattutto nei momenti in cui maggiormente serve. Faremo presente, dunque, al ministero dei Trasporti, con cui auspichiamo di poterci confrontare grazie all’intervento dell’on. Faraone, tutte queste situazioni niente affatto semplici”.

