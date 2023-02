Carnevale giarratanese edizione 2023

Il programma del Carnevale giarratanese è pronto a partire. Si comincia sabato con la festa in maschera che, dalle 15,30, sarà promossa, nei locali dell’oratorio parrocchiale, dalla parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe e dall’associazione culturale Officina creativa. Alle 19,30, poi, cena e ballo in maschera al centro diurno. In questo caso, l’iniziativa è a cura del direttivo dell’associazione Arcobaleno. Già domenica, poi, si entrerà nel vivo delle manifestazioni programmate quando, alle 16,30, in prossimità della rotonda via Madonna delle Grazie, ci sarà il raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. La sfilata prenderà il via alle 17 e interesserà il seguente percorso: via Madonna delle Grazie, via Andrea Costa, corso XX Settembre, corso Umberto, via dei Mille, via Calatafimi, via dei Martiri. Alle 19, in piazza Martiri d’Ungheria, il dj set curato da Marco Fatuzzo. Si proseguirà ancora con la musica, alle 21, con il dj set Giovanni Veca from Rtm e, quindi, alle 23, la special guest di questa edizione 2023 del Carnevale, il dj di fama internazionale Emanuele Inglese. Si continuerà a ballare all’1 di notte con i The 97010. “Un Carnevale frizzante e ricco di stimoli – commenta Giacomo Puma di Puma Events che si è occupato dell’organizzazione con il sostegno dell’Amministrazione comunale e di alcuni sponsor privati – che può essere finalmente festeggiato in maniera piena a differenza di quello che era accaduto nei precedenti due anni. Abbiamo cercato di predisporre un programma con numerosi eventi che speriamo possa essere apprezzato dal pubblico”.

