Sallemi: “Amministrative iblee, centrodestra al lavoro per la compattezza”

Si è riunito il tavolo del centrodestra ibleo. Hanno partecipato il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale di FdI, il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega, e il deputato regionale Giorgio Assenza, capogruppo FdI all’Ars.

“Abbiamo fatto un ragionamento sulle città che andranno al voto – dice Sallemi – e più che sui nomi si è discusso sui progetti e sui programmi per presentare le migliori proposte politiche nelle città iblee che andranno al voto. Vi sono esperienze consolidate di buon governo, come ad esempio a Comiso, ove il centrodestra con il sindaco Schembari ha dimostrato di saper governare bene e nel solco dell’unità. Proprio l’unità, così come dimostrano anche i risultati odierni delle Regionali in Lazio e Lombardia, è il fattore vincente”.

Poi Sallemi continua: “Sono convinto che potremo vedere la presenza al tavolo del centrodestra dell’onorevole ibleo della Nuova Dc Ignazio Abbate: auspichiamo la sua partecipazione e il suo impegno affinché la coalizione sia unita e compatta. Nei prossimi appuntamenti, che avremo nelle città al voto, mi auguro di trovarlo a sostegno della coalizione per individuare i migliori candidati”.

