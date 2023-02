Infrastrutture Sicilia, Dipasquale (PD): “Necessario osservatorio regionale”

Che sia istituito un Osservatorio regionale per sviluppare e monitorare un progetto complessivo e integrato delle infrastrutture mareteriali e immateriali siciliane. Questa la richiesta che l’on. Nello Dipasquale, componente della Commissione Trasporti dell’ARS, ha rivolto all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, durante la tavola rotonda “Sicilia Domani: trasporti e infrastrutture per un sistema efficiente di mobilitaà dei cittadini e di movimentazione merci” organizzato dalla Fit Cisl Sicilia.

“L’incontro di oggi – dichiara Dipasquale – è servito a fare il punto della situazione sulle opere infrastrutturali in corso e future, sui tempi necessari a vederle realizzate e ha dato l’opportunità di fare alcune riflessioni: ho evidenziato che se anche riuscissimo a completare in tempi brevi tutti i cantieri in corso d’opera e quelli già progettati, la Sicilia soffrirebbe comunque di una condizione di isolamento interno ed esterno perché è assente una visione complessiva e un’integrazione dei progetti, dalle strade alle ferrovie, dai porti agli aeroporti. Un problema che è frutto della distrazione della classe politica negli ultimi cinquant’anni. Si è pensato per singoli interventi dimenticando che, invece, ognuno di questi doveva fare parte di un progetto generale. Il risultato è che nel 2023 ci vogliono 13 ore per andare in treno da Ragusa a Trapani. Sarebbe una barzelletta se non fosse il quadro di una situazione oggettivamente drammatica. Da questo ragionamento – aggiunge il parlamentare dem – la mia proposta sulla necessità di un Osservatorio regionale che si occupi di ripensare il sistema infrastrutturale siciliano”.

La presenza dell’assessore Aricò è stata utile per sottoporre all’attenzione del Governo regionale il paventato nuovo blocco dei lavori nel cantiere per la Siracusa-Gela, nel tratto Ispica-Modica, già oggetto di una interrogazione parlamentare di Dipasquale. “Ho sottoposto la questione all’assessore – dice Dipasquale – denunciando i ritardi nei pagamenti da parte del CAS e chiedendo risposte per la ditta e per i lavoratori. Aricò mi ha garantito che nel pomeriggio incontrerà il presidente del CAS per avere chiarimenti e risolvere il problema”.

