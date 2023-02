Ragusa. Al via ripristino del costone franato in via Ottaviano

Cominciano oggi i lavori di ripristino del costone privato franato a causa delle forti piogge tra la Chiesa di S. Maria dei Miracoli e via porta Walter, a Ragusa Ibla, che ha causato la temporanea chiusura di un tratto di via avv. Ottaviano.

Nelle more dell’intervento, la cui entità sarà valutata via via che si procederà allo stesso, viene sospesa la ztl di via Giusti e ripristinato il doppio senso di marcia in via del Mercato.

È possibile quindi accedere a Ibla da via del Mercato (per poi proseguire su via Chiaramonte o via Conte Cabrera), via Giusti, largo SS. Trovato, discesa Peschiera.

Si ricorda che il transito da via Giusti è consentito ai veicoli con una larghezza inferiore a 2,5m e da via Chiaramonte ai veicoli con una larghezza inferiore a 2,2m.

La fermata dei bus Ast viene temporaneamente spostata nel parcheggio di via avv. Ottaviano, sotto la Caserma dei Carabinieri.

