Maltempo a Scicli. Ecco la situazione dei danni

Si è riunito stamani, nell’ufficio Staff, al Municipio di Scicli, il Coc, il Centro Operativo comunale di Protezione civile, per verificare lo stato dell’emergenza in atto sul territorio comunale.

Di seguito alcune informazioni.

Erogazione idrica

A causa di un guasto determinato dalla pioggia, è saltata l’erogazione idrica delle ore 12 dal serbatoio Rosario che rifornisce tutta Scicli tranne la parte alta di Santa Maria La Nova, San Nicolò, via Bixio lato destro, San Bartolomeo.

Come da precedente comunicato, è vietato l’uso a fini potabili dell’acqua immessa negli acquedotti di Scicli, Donnalucata, Playa Grande e Cava d’Aliga.

Raccolta rifiuti

Stamani, a causa del maltempo, non è stato possibile operare il ritiro della frazione indifferenziata, che viene rinviata a venerdì 17 febbraio.



Strade non percorribili

Risulta impraticabile la Modica-Scicli via Fiumelato, la cosiddetta Fiumara, previdentemente chiusa al traffico ieri sera.

Non è percorribile la Scicli-Sampieri via Gerrantini per via di un importante ristagno di acqua lungo il rettilineo della succitata contrada.

Impraticabile la vecchia Scicli-Donnalucata via Lodderi, previdentemente chiusa al traffico ieri sera.

E’ sconsigliata anche la percorrenza della Scicli-Modica via Spana per ristagni di acqua significativi lungo la sede stradale.

L’invito a tutti è di evitare spostamenti che non siano dettati da necessità e urgenza.

Interventi

La Protezione civile comunale, gli operai comunali, la polizia locale, hanno monitorato da ieri e senza soluzione di continuità, le molteplici criticità presentatesi sul territorio.

Viene costantemente monitorato il livello dei torrenti e segnatamente del torrente Modica Scicli, la Fiumara.

Numerose le messe in sicurezza di sedi stradali invase da alberi divelti e da smottamenti di muri di contenimento.

Pali dell’energia elettrica divelti. Chiamare 803500

Arrivano al Comune numerose segnalazioni di pali della distribuzione elettrica divelti dal maltempo. L’invito ai cittadini è di chiamare il numero verde 803 500 per chiedere il ripristino di tali impianti.

Il Comune non può intervenire sulla impiantistica elettrica Enel.

Documentazione danni subiti da privati

I cittadini che hanno subito danni nelle loro proprietà devono documentare con foto e video i danni subiti.

Lunedì l’Ente spiegherà come chiedere gli indennizzi agli organi di competenza.

Al momento è importante scattare foto e video. Non serve in questa fase emergenziale contattare il Comune. Da lunedì sarà data indicazione su come chiedere i ristori per i danni patiti in abitazioni e aziende.

Rinvio appuntamenti per sabato 11 febbraio

Sono chiaramente rinviati a data da destinarsi i tavoli tematici cultura e servizi sociali convocati per domani 11 febbraio.

Salva