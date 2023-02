Calcio. Modica: terza sconfitta consecutiva. Passa lo Jonica 2-3

Terza sconfitta consecutiva per il Modica, sconfitto oggi in casa da uno Jonica tosto che sin dall’inizio ha preso possesso del centrocampo lasciando poche idee ai locali. Finisce 2-3 ed è crisi per i rossoblu usciti dal terreno di gioco tra i fischi degli ultras.

Dopo 14’ gli ospiti erano già avanti col doppio vantaggio grazie alla doppietta dell’imprendibile Alegria. Il Modica ha avuto modo di accorciare pochi minuti dopo con Pellegrino che ha raccolto una respinta al limite dell’area ed ha insaccato. Nella ripresa la squadra di Pino Rigoli patisce la quarta espulsione consecutiva stavolta con Scrugli e lo Jonica passa ancora con D’Onofrio(che prima aveva colpito il palo) ancora su incursione di Alegria. Il gol del 2-3 arriva con Pozzebon ma è più un errore del portiere Ponte’ che rilancia contro il corpo dell’attaccante modicano con la passa che va in porta.

