Maltempo a Ragusa, Gurrieri: “Attivarsi per stato di calamità”

Il maltempo che sta attualmente colpendo la provincia di Ragusa sta causando notevoli danni al territorio urbano della città di Ragusa. Allagamenti, parziali crolli e problemi ad abitazioni ed esercizi commerciali. Diventa urgente attivare le procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità. E’ la richiesta del consigliere comunale Giovanni Gurrieri, capogruppo del Gruppo Misto, che gira al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, affinché possa immediatamente attivarsi.

“La situazione è gravissima, gli allagamenti stanno causando danni ingenti alle abitazioni, alle attività commerciali in città ma anche nelle aree rurali – sottolinea Gurrieri – E’ necessario che il sindaco attivi immediatamente le procedure per richiedere lo stato di calamità, in modo che possano essere stanziate le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza e per riparare i danni causati dal maltempo”.

Il consigliere comunale evidenzia l’importanza di agire rapidamente vista la situazione critica che richiede un’azione rapida e decisa da parte delle autorità locali.

