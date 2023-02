Il maltempo trasforma il torrente Modica- Scicli in un piccolo Tevere

Sono immagini apocalittiche quelle a cui sta assistendo l’intera popolazione siciliana in queste ultime ore. Messaggi di aiuto, segnalazioni e allagamenti sono solo alcune delle conseguenze dovute alla forte ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’isola. In provincia di Ragusa si contano danni ingenti, e le segnalazioni sono ormai migliaia. Il forte vento e le grosse quantità di acqua hanno colpito anche alcune aziende che sono ormai irraggiungibili e rischiano il collasso. Il torrente Modica-Scicli, si è allargato, e in un’immagine dall’alto sembra di guardare il lungo Tevere.

Non è ancora iniziata la conta dei danni nel territorio ibleo, ma è già prevedibile che saranno innumerevoli le conseguenze di questa ondata anomala di maltempo.

