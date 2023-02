ChocoModica torna a dicembre.

ChocoModica 2023 costretto a cambiare data e tornare nel mese di dicembre. Per la precisione dal 7 al 10 dicembre, proponendosi quindi nel tradizionale fine settimana dell’Immacolata.

La decisione è stata presa, a seguito della comunicazione pervenuta dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, relativa alla mancata autorizzazione da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura a poter utilizzare, per una edizione straordinaria primaverile, il contributo concesso nell’esercizio 2022. L’evento ChocoModica sarà inserito, come di consueto, nell’elenco delle manifestazioni regionali e calendarizzato come al solito a dicembre, nel ponte dell’Immacolata. Ci scusiamo – hanno dichiarato il Commissario Straordinario e il Direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica – in nome di tutta l’organizzazione per l’impossibilità di realizzare l’auspicata edizione primaverile a causa di forza maggiore.

