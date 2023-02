Versi di Luce Giovani approda a Pozzallo

Giovedì 9 febbraio al Cinema Giardino di Pozzallo alle ore 18 si terrà la serata conclusiva dell’evento “Versi di Luce Giovani” sezione di Pozzallo, appuntamento imperdibile che segue e completa le iniziative “gemelle” già realizzate a Modica e a Gela.

Da ottobre scorso gli istituti scolastici di Modica, Pozzallo e Gela, che hanno aderito al progetto “Versi di Luce Giovani”, hanno accolto sceneggiatori, registi, esperti del settore cinematografico che li hanno accompagnati nella produzione di un cortometraggio con cui hanno partecipato alla Selezione Ufficiale del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” – Sezione Giovani, iniziativa nata all’interno del “Festival Internazionale di CinemaPoesia Versi di Luce” – XIV edizione, che si è tenuta a dicembre scorso a Modica e a Gela.

Il progetto, presentato dal CineClub 262 di Modica, ha partecipato al bando promosso dal Ministero della Cultura, di concerto con il Ministero dell’Istruzione per finanziare attività progettuali rientranti nella tematica “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” (Bando D.D. 863 11/03/2022).

Ecco un estratto del tema di “Versi di Luce Giovani 2022”: “Il mare non ha paese ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare”, muovendo da una citazione tratta da “I Malavoglia” di G. Verga, in occasione del centenario della sua morte. Il mare rappresenta la metafora del confidente, del muto naturale interlocutore, riporta ad interrogare se stessi sul senso delle proprie azioni, come di chi parte nella novella (‘Ntoni), per riscoprire il coraggio di seguire le pulsioni che animano ogni progetto di vita, per orientare la propria bussola interiore e proseguire il viaggio che è il senso di ogni vita.

E poi il mare…, strumento di unione fraterna delle Terre e dei Popoli che “lo stanno ad ascoltare”, quell’ascolto che è coscienza, intimità e umanità.

Le parole di Verga si fondono, nel progetto “Versi di Luce Giovani”, con il verso iniziale della poesia di S. Quasimodo “Sode ancora il mare”: “Già da più notti s’ode ancora il mare, lieve”: il messaggio si rafforza e scuote gli animi perché nulla è impossibile. Serenità e rimpianto, nei versi di Quasimodo, ma anche ricordo dei sentimenti, desiderio pungente, pulsione che anima ogni gesto. L’ascolto interiore è un propulsore per essere se stessi, ma la parte migliore”.

I premi conferiti per “Versi di Luce Giovani 2022”, sezioni di Modica e Pozzallo, sono stati i seguenti: migliore corto a “Transitus” presentato dal Liceo Classico “G. Galilei – T. Campailla” di Modica, Menzione speciale al corto “A Giulia” presentato dal Liceo Artistico “G. Galilei – T. Campailla” di Modica, tre Menzioni speciali ai tre corti presentati dall’Istituto Comprensivo “G. Rogasi” di Pozzallo e, rispettivamente, alla sezione infanzia Menzione speciale per il corto “Conchiglia marina”, alla sezione primaria Menzione speciale per il corto “Un sogno fatto in Sicilia” e alla sezione secondaria di primo grado Menzione speciale – Premio “William Molducci per il miglior corto sperimentale” per il corto “Frammenti di un discorso sul mare e la poesia”.

L’appuntamento di giovedì 9 febbraio, allora, è la classica “ciliegina sulla torta” perché si tratta di un evento straordinario per la città di Pozzallo che ha accolto la “nave scuola” di “Versi di Luce Giovani”, partecipando con entusiasmo al progetto promosso dal Cineclub 262 di Modica.

Saranno presenti il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, il vicesindaco, Raffaele Monte, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Stella Morana, gli studenti di Pozzallo partecipanti, i docenti, oltre a ospiti e a referenti del progetto “Versi di Luce Giovani 2022” e del CineClub 262 di Modica.

