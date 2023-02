Allerta “rossa”: chiuse a Modica scuole di ogni ordine e grado

Domani, 9 febbraio, tutte le scuole di ogni ordine e grado in territorio modicano rimarranno chiuse, ivi comprese le scuole private e paritarie. Inoltre sono stati chiusi i centri anziani ed il centro diurno di Via Sacro Cuore. Lo ha stabilito il Commissario Straordinario dopo un consulto con i vertici della Protezione Civile e i Sindaci del territorio interessato, che avevano appena ricevuto un bollettino meteo che innalza il livello di allerta a “rosso”. Siamo al massimo livello di allerta – ha dichiarato il Commissario Straordinario e quindi dobbiamo adottare ogni possibile precauzione a cominciare proprio dalla chiusura delle scuole per snellire il traffico veicolare nelle ore di punta. Contestualmente è stato aperto il presidio per le emergenze della Protezione Civile che sarà attivo fino a cessato allarme. Chiunque avesse bisogno di aiuto può chiamare a qualsiasi ora il numero 3313045200. Ogni squadra della Protezione Civile è allertata e pronta ad uscire all’emergenza. L’invito alla cittadinanza è di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di non sostare in garage, scantinati o zone sottomesse al livello della strada” e nelle zone costiere durante la segnalata fase critica temporalesca, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, sulle possibili evoluzioni delle condizioni meteo.

