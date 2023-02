Il Diprosilac rappresenta a Palermo le ragioni degli allevatori

Missione palermitana per i dirigenti del

Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario a Palermo per rappresentare le esigenze della filiera e le particolari e pressanti esigenze degli allevatori. Una delegazione guidata da Enzo Cavallo ha fatto tappa all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura per poi prendere parte alla Consulta Regionale dei

Distretti Produttivi Siciliani .

Ai responsabili dell’Assessorato e del Dipartimento Agricoltura è stato rappresentato il disappunto degli allevatori per il modo e per il ritardo con cui si stato procedendo per la liquidazione dell’aiuto straordinario la cui concessione è stata prevista per alleviare le perdite derivanti dall’aumento dei costi di produzione per le conseguenze congiunturali determinate a livello internazionale dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Nel corso del confronto sono state reiterate le proposte del Distretto per la revisione delle procedure, perché si tenga dei maggiori costi sostenuti,e quindi delle maggiori perdite patite, dai produttori di latte con aziende imprenditorialmente organizzate ed iscritte nell’apposito registro nazionale dei produttori di latte. È stato chiesto inoltre l’aggiornamento dell’importo massimo concedibile previsto in €.35.000: un importo insignificante per le imprese organizzate in maniera razionale sul piano produttivo, sotto l’aspetto sanitario e per il benessere animali oltre che per poter garantire la qualità del latte. E ciò alla luce delle preannunciate nuove direttive comunitarie e ministeriali che vanno sollecitate per essere utilmente applicate al fine della determinazione dell’aiuto da erogare agli allevatori le cui aziende hanno subito le grosse perdite per l’incontenibile ed inarrestabile aumento dei costi di produzione che si è registrato nell’ultimo anno. Tenuto conto che gli aumenti del prezzo del latte alla stalla non sono sufficienti per la compensazione dei maggiori costi .

Le proposte del Distretto sono state positivamente attenzionate dai tecnici del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato e costituiranno oggetto di valutazione che si auspica positiva nell’interesse dei produttori, fermo restando l’impegno del Distretto a seguire la evoluzione della delicata vicenda .

Il Distretto ha partecipato poi

alla riunione della consulta regionale dei distretti convocata e presieduta dall’assessore Edmondo Tamajo per fare ulteriore chiarezza sull’avviso avente per oggetto il “Cluster in Sicilia” e sulla convenzione che i Distretti sono stati chiamati a sottoscrivere con la Regione per disciplinare e facilitare l’accesso al contributo già concesso con apposito decreto. Su proposta del nostro Distretto e del Distretto Laniero l’assessore Tamajo si è impegnato a convocare un incontro coi rappresentanti dell’Ircac e dell’Abi per un loro diretto e responsabile coinvolgimento nell’attività di erogazione quanto più semplificata e celere possibile, per l’utilizzo dei contributi concessi.

