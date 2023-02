A Pozzallo lavori di regimazione acque confluenti su via Torino

A seguito dell’affidamento dei lavori alla ditta PENTA COSTRUZIONI SRL Soc. Coop.è stata disposta la relativa consegna dei lavori di regimazione a Pozzallo dove la ditta esecutrice ha dato corso al cantieramento della parte di piazzetta sac. Gugliotta, posta all’incrocio fra le vie Dell’Arno e viale Papa Giovanni XXIII, oggetto di realizzazione di una vasca di laminazione in grado di contenere un copioso quantitativo di acqua piovana.

Le lavorazioni previste in questa prima fase, essendo riconducibili alla esecuzione di palificazioni a sostegno del terreno circostante ed altresì agli scavi di fondazione della vasca non inficiano con il regolare assetto stradale di tale incrocio, se non limitatamente all’accesso ed all’uscita degli automezzi dal cantiere medesimo, prevedendo per tale scopo due rampe di accesso al fine di evitare manovre sulla sede stradale.

Pertanto in questa prima fase per un periodo di circa 45 giorni i lavori si svolgeranno all’interno dell’area transennata corrispondente alla piazzetta.

Successivamente non appena si renderà necessario l’esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo canale da eseguirsi su via Dell’Arno tratto da via Alfieri a via Lungomare Pietrenere, si provvederà ad ottimizzare e regolamentare, di concerto con le attività commerciali presenti in loco, la viabilità su detta arteria di primaria importanza.

Ci si scusa per il disagio che potrà essere causato nel corso dei lavori, ma gli stessi rivestono una grande importanza per la salvaguardare della pubblica incolumità per evitare annosi pericoli di allagamenti che si riscontrano da sempre nella nostra cittadina in occasione di eventi meteorologici avversi.

L’intervento è stato reso possibile con un finanziamento del Ministero dell’Interno per un importo di € 1.000.000,00.

