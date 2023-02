Modica. In memoria del ferroviere Carlo Cassarino

Domenica 12 febbraio sarà l’80esimo anniversario della morte di Carlo Cassarino, macchinista delle Ferrovie dello Stato, modicano, ucciso in pieno conflitto mondiale da due caccia inglesi lungo il tratto di linea S.Paolo-Noto.

Cassarino (classe 1897), tornato sano e salvo dalla prigionia durante la Grande Guerra, era riuscito ad entrare e far carriera nelle Ferrovie dello Stato.

Ex allievo di Don Bosco, era uomo ben voluto da tutta la comunità che, per dedizione al lavoro e spirito di sacrificio, perse la vita lasciando la moglie e 4 figli nel suo ultimo giorno di lavoro da macchinista.

Domenica prossima, alle 11, si terrà una piccola cerimonia promossa dall’associazione culturale ProModica presso la piazzetta della stazione ferroviaria.

Saranno presenti i parenti di Cassarino.

fabio lorefice

