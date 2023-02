Domenica amara per il Città di Comiso Calcio contro Mazzarrone

Domenica amara per il Città di Comiso, che nella giornata di ieri pomeriggio ha registrato la seconda sconfitta consecutiva, tra le mura amiche dello stadio Peppe Borgese contro il Mazzarrone.

Una gara che andava vinta, sia per come in settimana gli Undici di mister Tudisco si sono allenati, sia per cercare di smuovere la classifica. Attualmente il Città di Comiso si trova in una posizione di classifica un po’ scomoda, con solo 22 punti, ad un punto di distacco dal Santa Croce e dal Milazzo.

“La società sta vivendo un momento impegnativo” – ha dichiarato il Presidente Totò Scifo- “Occorre capire innanzitutto i sacrifici che la società sta facendo, e visto il momento, occorre chiedersi fino a che punto occorre fare questi sacrifici. Ieri abbiamo visto una partita in cui i Verdearancio non si sono concentrati al massimo, una partita non dico brutta, ma non del tutto soddisfacente. Non voglio dare la colpa a nessuno né voglio puntare il dito contro qualcuno.

Spero che le palle- gol che abbiamo sbagliato siano dovute alla cosiddetta sfortuna, però è anche vero che ci deve essere più cattiveria e soprattutto più voglia di giocare.

Anche perché, devo essere sincero, qualcuno sta peccando in tal senso, ovvero non ha più tanta voglia di giocare o gli mancano i giusti stimoli. Ma in un modo o nell’altro, questa settimana sarà sicuramente cruciale, verranno prese delle decisioni importanti e ci saranno delle novità, anche per capire cosa accade all’interno dello spogliatoio e risolvere una volta per tutte queste problematiche.

Ieri doveva essere una partita da vincere, era necessario prendere questi benedetti tre punti, e invece così non è stato. Domenica 12 febbraio andremo in trasferta e affronteremo la prima in classifica, ovvero l’Igea Virtus, e sappiamo benissimo che si tratta di una squadra forte, che non perde colpi. Io spero che in questa trasferta la squadra vada lì con la massima concentrazione. La concentrazione è la chiave di tutto, e se c’è, potremmo giocare bene e fare pure una bella partita. Ricordo che all’andata contro l’Igea abbiamo vinto con il risultato di 2-1 per noi. Questo per dire che se noi ci crediamo e scendiamo in campo con la dovuta cattiveria, concentrazione e siamo determinati per tutti i 90 minuti, siamo capaci di fare l’impossibile. Però con il carattere che ci troviamo adesso, penso che sarà difficile prendere 3 punti domenica prossima contro l’Igea. Per questo necessita un cambio di mentalità e di carattere”.

Salva