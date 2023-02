Calcio, serie D. Ragusa perde di misura col Sant’Agata

Sant’Agata-Ragusa: 1-0

Marcatore: al 70′ Calafiore

Sant’Agata: Curtosi; Casella, Demoleon, Brunetti(91 Napoli); Barbara, Calafiore, Marcellino(66′ Scolaro), Squillace; Vitale, Bonfiglio (83′ Cicirello); Maesano(66′ Romano). All. Vanzetto

Ragusa: Pitarresi; Pertosa, Ferretti, Patanè, Falla; Di Stefano (75′ Grasso), Cess, Valenca, Cacciola (75′ Manfrè); Meola (55′ Iseppon, 88’Vitelli), Randis. All. Settineri

ARBITRO: Calzolari di Albenga

Continua a sprofondare il Ragusa al quale non basta il cambio di allenatore (con consenti dimissioni di tutto lo staff tecnico). Al Sant’Agata basta il gol, al 70′ , di Calafiore, per tenersi agganciato al terzo posto con il Lamezia. I padroni di casa hanno mantenuto la supremazia in campo mentre il Ragusa ha ribattuto colpo su colpo. Dopo la rete, però, la squadra ha manifestato un risentimento psicologico con l’atteso Randis praticamente assente. La barriera difensiva voluta da mister Settineri ha funzionato ed ha messo in difficoltà i padroni di casa che nel primo tempo non hanno trovato sbocchi verso la porta difesa da Pitarresi. A centrocampo Cess ha fatto argine con Cacciola e Meola ma quello che è mancato, ma non è una novità, è un uomo capace di ragionare e imbeccare gli attaccanti. La sconfitta peggiora la classifica e mantiene gli azzurri in zona pericolosa ma il nuovo corso voluto da Settineri, che si è sbracciato per tutto l’arco della gara per incitare e motivare i suoi giocatori, può essere utile nella lotta per la salvezza con una difesa e un centrocampo più coperto.

Primo tempo con poche occasioni e Ragusa che controlla i vari Bonfiglio e Maesano che svariano in avanti. Ripresa molto più movimentata. Cess si incunea un paio di volte sulla fascia destra e mete in mezzo palloni interessanti sui quali Randis non arriva perché anticipato. Al 20’ Pitarresi è protagonista su tiro dalla sinistra di Squillace. Al 24’ Valenca batte un angolo e colpisce il palo esterno. Poi è rigore contro il Ragusa. Cess proprio sulla linea di fondo atterra Vitale anche se non ci sono pericoli di sorta. L’arbitro decreta la massima punizione. Batte Bonfiglio ma è traversa. Ragusa rincuorato ma è il Sant’Agata che passa. Al 25’. Azione sulla destra e palla in mezzo per Bonfiglio che controlla e tira centralmente. Pitarresi respinge corto, entra Calafiore e mette dentro. E’ il gol che decide perché il Ragusa, nonostante i cambi voluti da Settineri non punge e subisce qualche contropiede pericoloso.

I risultati

Canicattì-S.M. Cilento: 2-1

Castrovillari-Catania: 0-2

Acireale-Sancataldese: 0-1

Cittanova-Trapani: 2-3

Lamezia-Aversa: 1-0

Locri-Licata: 2-1

Mariglianese-Vibonese: 2-0

Sant’Agata-Ragusa: 1-0

Paternò-San Luca: 0-0

La classifica:

Catania 57

Locri 43

Lamezia 39

Sant’Agata 39

Licata 35

Vibonese 34

Trapani 32

Canicattì 32

Sancataldese 31

Santa M. Cilento 28

San Luca 24

Acireale 23

Castrovillari 23

Ragusa 23

Cittanova 21

Aversa 21

Paternò 18

Mariglianese 14