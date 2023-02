Monterosso. I Rangers per sicurezza delle strade per il ghiaccio

Questa sera i Rangers Europa di Monterosso come Protezione Civile stanno intervenendo in tutte le strade comunali interne ed esterne del borgo. Con il loro automezzo spargisale, un Camion Bucher BU 200 4×4 con modulo spargisale seguito dal pick-up L200, stanno lavorando per mettere in sicurezza tutto il settore stradale sulle possibili creazioni di ghiaccio. Già la temperatura a Monterosso, alle 19, era scesa a 3,5 gradi con la previsione che in nottata si arriverà a – 3 gradi. Comunque il problema per questa notte e per i giorni prossimi, è la creazione di ghiaccio sulle provinciali Sp 62 che portano da Monterosso e Giarratana al bivio per Chiaramonte Gulfi nonché la relativa provinciale che porta a Chiaramonte Gulfi, oltre la Sp 12 che porta a Monte Lauro. Sarà necessario da parte della Protezione Civile, del Libero Consorzio e degli altri organi competenti intervenire in tempo per rendere queste strade dei Monti Iblei sicure ( creazione di ghiaccio durante la notte per le basse temperature).

Nella foto di questa sera il mezzo spargisale dei Rangers di Monterosso al lavoro

