CUB: “Impossibile prenotare colonscopia all’Asp Ragusa”

Come già avvenuto 4 anni fa circa, è nuovamente impossibile prenotare una colonscopia sia presso l’ospedale di Ragusa che presso gli altri della provincia. Lo denuncia il sindacato CUB rilevando che da 5 mesi utenti si recano settimanalmente in farmacia o presso il CUP di via Licitra a Ragusa ricevendo come risposta che “non c’è nulla; nessuna

prenotazione è possibile”.

“Torniamo a chiederci – dice il sindacato – come possa riproporsi, una situazione così incresciosa, soprattutto trattandosi di un tipo di esame che riveste enorme importanza in tema di prevenzione del tumore del colon retto su cui l’Azienda Sanitaria tempo fa ha messo in atto una capillare (e riteniamo anche costosa) campagna pubblicitaria.

Ancora una volta non sappiano se i vertici dell’ASP siano a conoscenza di quanto avviene. Di certo, ci opponiamo, e lo faremo anche presso le sedi opportune, alla soluzione più “facile”: il ricorso alle strutture sanitarie private, con spese a carico dei pazienti”.

