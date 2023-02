Ragusa. Riapre a giorni Pediatria al “Giovanni Paolo II”

A seguito delle recenti interlocuzioni con il Direttore del Dipartimento Materno infantile, Fabrizio Comisi, che si è immediatamente attivato nella ricerca delle soluzioni migliori, e appurata la disponibilità del personale sanitario e infermieristico, che va ringraziato per l’abnegazione e lo spirito di servizio, la Direzione strategica dell’ASP di Ragusa comunica che nei prossimi giorni, ragionevolmente entro la prima metà di febbraio, il reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Ragusa tornerà operativo h24. Sarà premura di questa Direzione strategica fornire successivi e ulteriori dettagli.

“Una bella e attesa notizia, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì: si sono determinate le condizioni per riaprire il reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II.

La notizia mi è stata data direttamente dal Commissario straordinario dell’Asp, Fabrizio Russo, che ha dato prova di sensibilità e di concretezza, e che per questo ringrazio a nome della città intera.

Credo però, conclude Cassì, che il ringraziamento più forte e accorato vada al Comitato “Riaprite Pediatria”: un movimento di genitori partito dal basso, che dimostra come facendo squadra, muovendosi in maniera educata ma ferma, nell’unico interesse di fare il bene della città, i risultati inevitabilmente arrivano.

