“Cassandra”. Scoperta scultura del maestro Nicolosi al “Maggiore” di Modica

Promossa dal Kiwanis, club di Modica, si è svolta stamani nella hall dell’Ospedale “Maggiore” di Modica la cerimonia di scopertura della scultura del maestro Alfio Nicolosi, socio onorario del club service.

Essa rappresenta il volto dolce di una donna, “Cassandra”.

La scopertura della pregevole opera d’arte è stata fatta dal direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore, dr. Piero Bonomo alla presenza della presidente del club Kiwanis di Modica, Maria Zingale, del Luogotenente Governatore, Franco Nicastro, del dr. Antonio Davì, e Giovanni Occhipinti entrambi past president del Club Kiwanis di Modica e della segretaria del club, Giuseppina Trovato.

Nella nota di saluto del maestro Alfio Nicolosi, costretto a casa per motivi di salute, si legge tra l’altro:” Il volto di “Cassandra” diventa da oggi un simbolo di amore e di speranza in un luogo dove dolore e gioia convivono senza soluzione di continuità e intende essere un gesto di gratitudine verso le autorità e gli operatori sanitari e a quanti si prodigano diuturnamente a garantire il bene primario della salute.”

“Ho parlato di speranza e credo che la dolcezza che si coglie nel volto di “Cassandra” sia stata modellata prima dai miei più fedeli collaboratori ( la pioggia, il vento e il tempo) che danno identità e potenza alla pietra e dopo dal mio pensiero e dalla mia mano collocandola nell’infinito spazio dell’arte che dà un senso universale alle cose.”

Opere del maestro Nicolosi si trovano in quasi tutti i comuni della provincia iblea. Da tempo lavora e vive a Vittoria.

