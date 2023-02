Esplode un petardo. Minore vittoriese rischia la mano

Ha perso la mano un bambino extracomunitario di 10 anni, residente a Vittoria. Il minore avrebbe raccolto un petardo inesploso che si è attivato poco dopo. Il bambino era in compagnia di alcuni compagni, lo scorso pomeriggio nelle campagne tra Vittoria ed Acate, quando ha preso da terra quello che gli è sembrato un botto inesploso. Appena pochi istanti dopo il petardo gli è scoppiato in mano. Sono stati i compagni a chiamare i soccorsi. La vittima è stata trasferita prima all’ospedale Guzzardi di Vittoria e, quindi, in elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

