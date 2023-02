Nelle scuole italiane rischio assideramento…l’opinione di Rita Faletti

La realtà ci appare spesso più cupa di quanto non lo sia. Il merito è tutto di quegli organi d’informazione che per la visibilità e non solo, di un fatto esaltano aspetti trascurabili e ininfluenti ai fini della comprensione ma potenzialmente intriganti perché ammiccano alla fantasia del lettore avido di ciò che sta dietro il fatto, anche quando il dietro è il vuoto assoluto, piuttosto che riportare con sobrietà il fatto in sé. Un genere di informazione che si avvicina di più alla disinformazione, ma che si adatta perfettamente al complottismo diffuso del tempo in cui viviamo. Un genere di informazione che abbiamo imparato a conoscere e distinguere e nei casi migliori a leggere per il piacere di scoprire dove il giornalista voglia andare a parare, sapendolo già in partenza. Ieri una notizia ha messo in allarme i lettori e gli ascoltatori più ingenui. A Palermo, una bambina delle scuole elementari ha avuto un inizio di ipotermia in classe, lo stesso è accaduto a una studentessa universitaria cardiopatica. Entrambe sono state portate al Pronto soccorso per un controllo. Le temperature sono scese da nord a sud, è vero, ma in inverno, malgrado il riscaldamento globale, la cosa non fa scalpore, né l’emergenza gelo nelle case e negli edifici pubblici pronosticata e auspicata da quel simpaticone di Medvedev si è verificata. Siamo sopravvissuti senza il gas russo. Certo, quando le temperature scendono il riscaldamento deve funzionare e perché funzioni serve che le caldaie non siano guaste da tempo e che gli impianti siano sottoposti a regolare manutenzione. Raccontare i fatti significa anche non sorvolare sulle cause che li hanno determinati. “Scuola, da Nord a Sud fa troppo freddo nelle aule, le proteste si moltiplicano” catastrofismo su testate nazionali. Non ho visto però schiere di giovani e giovanissimi sfilare per le città italiane, da Nord a Sud, lamentando temperature polari nelle aule. I Pronto soccorso non sono stati presi d’assalto da studenti prossimi all’assideramento. Va detto, per completezza d’informazione, che nell’aula universitaria il termometro segnava 14 gradi. Allora? Allora c’è una misura nelle cose.

