Al Museo Civico “Belgiorno” di Modica stage per guide turistiche

” Uno stage per guide turistiche si svolgerà giorno 7 febbraio alle ore 15.00 presso il Museo Civico ” F.L Belgiorno” di Modica. L’ incontro di formazione, che sarà’ a cura del Direttore Onorario del Museo Giovanni Di Stefano, rientra fra le attività di promozione culturale e turistica predisposte dal Commissario Straordinario Domenica Ficano. L’organizzazione dello stage è curata dall’ Associazione Guide Turistiche. L’ incontro informativo si svolgerà nelle sale del Museo Civico dove sono ospitate le mostre sull’ hydria del Pittore di Modica, sul cavallo in bronzo e sulla preghiera esorcisti in località Monte. Lo stage sarà’ orientato anche ad ampliare l’ offerta turistica nella città’ di Modica proprio grazie all’attività fondamentale delle guide turistiche che saranno sempre più protagoniste nella conoscenza della città. ” I tesori di Modica – ha dichiarato la Commissaria Ficano – saranno in vetrina grazie alla collaborazione fra il nostro Museo e gli operatori che si occupano di promozione “. Le collezioni del Museo di Modica e le straordinarie esposizioni archeologiche saranno così alla ribalta della imminente stagione turistica. Il Direttore del Museo Di Stefano ha predisposto il programma dello stage durante il quale saranno distribuiti depliants informativi.

