Scicli. Ferisce parente e danneggia bar e ospedale

Inizia a Scicli, al Villaggio Iungi, continua a Modica all’Ospedale e conclude a Scicli, dove viene trasferito in TSO. Tutto è accaduto domenica quando un uomo, dopo aver avuto discussioni in famiglia e avere ferito il fratello, si è spostato nei pressi della farmacia comunale, in evidente stato di alterazione psichica. Veniva notato da alcuni passanti che allertavano le forze dell’ordine. Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale e il 118. In un primo momento l’uomo (con problemi di salute) si sdraiava al suolo e veniva coperto con un telo termico. Riportato alla ragione, è stato trasferito a bordo dell’ambulanza ma poco dopo è sceso insieme con i carabinieri per andare in un bare ad espletare “un bisogno fisiologico”. Qui, però, è andato nuovamente in escandescenze danneggiando alcuni oggetti dell’esercizio. Trasferito, a questo punto, all’Ospedale Maggiore di Modica per l’esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, anche qui, con violenza, ha arrecato danni ad alcune strutture prima di essere nuovamente bloccato con la forza da carabinieri e polizia locale. La sua giornata si è poi conclusa nella Divisione di Psichiatria dell’Ospedale Busacca di Scicli.

foto franco assenza

