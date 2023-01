Calcio. Virtus Ispica resiste per un’ora alla corazzata Siracusa ma poi cede il passo

Pesante sconfitta per la Virtus Ispica contro il Siracusa. Ma più con riferimento ai numeri che in relazione alla prestazione vera e propria che, sino al 60’, è stata più che dignitosa. Poi, dopo il goal realizzato da Savasta, i giallorossi hanno perso consapevolezza dei propri mezzi e per la corazzata ospite è stato facile mettere a segno altre quattro reti. Questa, almeno, la chiave di lettura data alla prestazione di ieri, al Comunale di Pozzallo, da parte dell’allenatore virtussino, Giuseppe Trigilia, che parla di un gruppo che, comunque, al di là del risultato, sta continuando a crescere. “Abbiamo avuto un buon approccio alla partita – dice Trigilia – e siamo pure riusciti a creare le nostre occasioni. Avevamo chiuso il primo tempo a reti bianche, dimostrando che stavamo tenendo bene. Ma non solo. Anche nella ripresa abbiamo sprecato qualche occasione valida. Poi, dopo che abbiamo subito il primo goal, la squadra ha subito una metamorfosi. E ci può anche stare. Non siamo più riusciti a rimanere concentrati come prima e sono arrivate le conclusioni vincenti degli avversari che ci hanno tagliato le gambe, forse in maniera eccessiva rispetto a quanto avevamo fatto vedere sino a quel momento. In ogni caso, questo, vale a dire 5-0, è il risultato finale. E questa è la prestazione che per un’ora ci ha consentito di rimanere a galla. Dobbiamo cercare di fare tesoro di tutte queste esperienze sapendo che non è certo con il Siracusa che dovevamo andare a fare punti. A ogni modo, anche i ragazzi hanno le idee abbastanza chiare su quello che dovrà essere il prosieguo del nostro torneo. Così come la società è consapevole del cammino che stiamo facendo e ci appoggia in tutto per tutto. Speriamo bene e auspichiamo, soprattutto, che si possa invertire questa tendenza. Non ci sono dubbi. Dobbiamo puntare a fare del nostro meglio. E, passo dopo passo, cercheremo di riuscirci”.

