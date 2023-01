Argentina. Non invieremo armi all’Ucraina

Il presidente Alberto Fernández, ha affermato che né il suo Paese né l’America Latina intendono inviare armi “né in Ucraina né in nessun altro luogo teatro di conflitto”. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere federale della Germania, Olaf Scholz, nella quale ha espresso la sua preoccupazione per il conflitto in Europa, che “porta conseguenze economiche negative in tutto il mondo e presenta nuove difficili sfide”. “Ho espresso al cancelliere la mia preoccupazione e il mio desiderio su come affrontare una soluzione del conflitto. Non commento le decisioni che stanno prendendo altri Paesi. Quel che è certo è che il cancelliere ed io vogliamo, è che la pace sia ripristinata il più presto possibile”, ha detto il capo di Stato argentino. Scholtz , da parte sua, ha espresso la volontà di concretizzare l’integrazione commerciale con il blocco del Mercato sudamericano (Mercosur). “E’ importante – ha osservato il cancelliere tedesco – avere uno spirito costruttivo, dobbiamo lavorare fianco a fianco per trovare una strada perché la trattativa vada a buon fine”. Entrambi hanno sottolineato il loro desiderio che l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur venga concretizzato al più presto. “Il nostro desiderio è di non continuare la discussione e di poter raggiungere rapidamente un accordo e metterlo in atto. Ciò farà bene all’economia dell’UE e al Mercosur, ne siamo convinti”, ha affermato Fernández che governa un paese economicamente disastrato.

