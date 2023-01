Studenti pozzallesi in una traversata inclusiva in Turchia

Gli studenti dell’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo, accompagnati dai docenti Curreri e Giordanella, hanno partecipato al 4º Meeting Transnazionale del progetto Erasmus+ “Mens sana in corpore sano: Young healthy students”, presso l’Istituto scolastico “Atatürk Ortaokulu”, di Gediz-Kütahya, Turchia.

Il tema della settimana è stato “Sport e inclusione”, gli studenti hanno avuto l’occasione di confrontarsi con atleti del luogo e di riflettere sul valore dello sport e i suoi benefici per l’integrazione. Ci si è soffermati sulla necessità di costruire la cultura del rispetto, favorendo il lavoro di squadra e il

rispetto delle regole, con la consapevolezza, inoltre, che lo sport è legato a uno stile di vita sano.

La lingua comune, utilizzata da tutti i partecipanti, è stata la lingua inglese, permettendo di superare le barriere linguistiche, migliorare le competenze di cittadinanza attiva e trasmettere un senso civico europeo.

Questa esperienza di vita Erasmus non poteva non concludersi per gli alunni del nautico di Pozzallo, con la traversata del Bosforo dall’Europa all’Asia e dall’Asia all’Europa, sottolinea una nota dell’istituto.

