Basaki Ragusa. Coppa Italia, tre medaglie nella gara di Avola

La scuola di judo Basaki Ragusa torna a colpire. E lo fa con i risultati ottenuti dagli allievi del maestro Salvo Baglieri alla qualificazione di Coppa Italia A2 tenutasi nei giorni scorsi ad Avola, al polivalente Giuseppe Fava. Sono arrivati, in pratica, il primo posto per Giorgio Cappello, il secondo per Alessia Tumino e il terzo per Fabiano Diquattro nelle categorie di pertinenza. In più, seconda posizione per la società iblea nella classifica generale. La gara era aperta a junior e senior graduati cintura blu, marrone e nera oltre agli atleti terzo anno Cadetti, graduati cintura nera. “Un oro, un argento e un bronzo – dice il maestro Baglieri – ci fanno ripartire alla grande, dopo un periodo segnato dalle vicissitudini riguardanti la pandemia. Tutto merito dei tre ragazzi che hanno dato il massimo e i cui risultati ci hanno consentito di conquistare il secondo posto nella classifica per società. Per quanto mi riguarda, è un risultato che vale il doppio visto che veniamo da un periodo che per vari motivi non ci ha permesso di salire sul podio. Ma il judo è maestro di costanza e soprattutto ci insegna a rialzarsi quando si cade”. Il maestro Baglieri prosegue: “La scuola Basaki è stata sempre attenta a curare i ragazzi, ha creato molti campioni sul fronte sportivo e, soprattutto, nella vita. Continua a crescere grandi uomini. Voglio dire come sia già pronta una nuova squadra di cuccioli per salire sui vari podi della vita. Questo è il judo che per noi diventa scuola di vita. Questa è la Basaki che da sempre, nella città di Ragusa, ha fatto crescere la voglia di fare judo, sia per quanto riguarda la disciplina sportiva in sé ma anche e soprattutto come stile di vita”.

Per ulteriori informazioni www.basaki.it

