Modica. Direttivo Unitre distribuisce incarichi ai consiglieri

Presieduto da Enzo Cavallo si è insediato a Modica il neo eletto Consiglio Direttivo della locale sede dell’ Unitre (Università della Terza Età). All’ordine del giorno il conferimento degli incarichi ai singoli consiglieri. Maria Pina Giurdanella è stata chiamata alla carica di Vice-Presidente mentre Orazio Frasca e Tina Cassisi sono stati confermati rispettivamente nei ruoli di Segretario e di Tesoriere dell’associazione. Uccio Barone ha l’incarico di Direttore dei corsi e delle attività culturali. Concetta Puccia curerà le relazioni sociali ed i rapporti di collaborazione con le altre associazioni operanti in città mentre Orazio Di Giacomo si occuperà delle iniziative e dell’attività dell’ Unitre quale associazione del terzo settore riconosciuta a norma di legge ed iscritta nel Runts (registro unico nazionale terzo settore). Il direttivo, dopo aver affrontato alcuni aspetti di natura organizzativa e riguardanti il CED (centro di elaborazione dati) dell’associazione, si è soffermato sull’attività corsuale già avviata e sui corsi il cui avvio è previsto nei primi giorni del mese di febbraio per i quali per i soci è possibile ancora aderire fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il Direttivo ha poi deciso di confermare la volontà, la disponibilità e l’impegno ad ospitare a Modica il prossimo festival regionale dei Cori Unitre di Sicilia: in tal senso è stato dato mandato alla presidenza di avviare tutti i necessari contatti in linea con quanto fu programmato nel 2020 prima del blocco imposto per contenere la diffusione del covid. E’ stata infine accolta la richiesta di gemellaggio con la Sede di Catania, proposta dal prof.Uccio Barone e che si concretizzerà il prossimo 10 febbraio con una cerimonia che avrà luogo nella città della Contea, presso il teatro Garibaldi.

