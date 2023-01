Fiaccolata per l’Iran. Associazioni religiose e laiche unite

Le drammatiche notizie dell’inasprirsi della repressione in Iran contro giovani e donne che protestano pacificamente per rivendicare libertà di espressione, in un crescendo di condanne a morte

di giovanissimi e di pestaggi in piazza non possono lasciare indifferenti.

Per questo un gran numero di associazioni di Ragusa provenienti da varie culture, con impegno nei più diversi ambiti di azione, ma accomunati dall’amore per i valori costituzionali

di libertà e tolleranza, hanno deciso di fare sentire la propria vicinanza ai giovani e alle donne che subiscono la repressione in Iran promuovendo una manifestazione per mercoledì 1 febbraio 2023 alle 19.

“Vorremmo che la nostra comunità cittadina, che si è sempre distinta per senso di civiltà e solidarietà facesse sentire la propria voce, per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla

fiaccolata che partendo da Piazza del Popolo convergerà su piazza San Giovanni dove insieme opereremo una riflessione su ciò che sta accadendo in Iran con diverse iniziative”.

Giuseppe Nativo

