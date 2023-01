Emendamento Abbate approvato: 2 milioni per Ibla

È stato approvato nella notte l’emendamento presentato dall’onorevole Ignazio Abbate che prevede l’aumento degli stanziamenti in favore delle cosiddette “Leggi Speciali” per Ibla, Ortigia ed Agrigento. I fondi che arriveranno dal bilancio regionale sono stati incrementati da 1,5 milioni a 2 milioni. Un grande risultato, se si pensa che era in dubbio anche la loro riconferma per il 2023, frutto del lavoro del parlamentare democristiano: “Sono più che soddisfatto del risultato raggiunto – commenta Abbate – perché non solo abbiamo scongiurato il pericolo di un azzeramento totale dei fondi a disposizione ma siamo riusciti anche ad aumentarli portandoli a 2 milioni. In questo modo abbiamo salvaguardato il futuro di queste tre meravigliose cartoline siciliane che ogni anno sono meta di centinaia di miglia di turisti provenienti da tutto il Mondo. Ci tengo a ringraziare tutti gli alleati di maggioranza, tra cui l’onorevole Assenza, che hanno avallato il mio emendamento. Adesso il prossimo obiettivo riguarda tutti i Comuni patrimonio UNESCO per i quali abbiamo pensato ad uno stanziamento specifico per aiutarli a conservare e migliorare il patrimonio che conservano”.

Salva