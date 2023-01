Nominati gli arbitri dei Mondiali di Calcio femminili 2023

La FIFA ha comunicato il gruppo di arbitri che parteciperanno ai Mondiali femminili che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda, dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Il gruppo è composto da 33 arbitri, 55 assistenti e 19 membri della squadra del Var, scelti dopo aver analizzato le loro carriere. Il rapporto dell’organizzazione afferma che i giudici nominati sono i migliori dell’arbitrato mondiale, sottolineando che, per la prima volta, anche sei donne faranno parte del Var. Allo stesso modo, la responsabile dell’arbitraggio femminile della FIFA, Kari Seitz, ha affermato che l’ente continuerà a monitorare l’operato degli arbitri, fornendo valutazioni mensili delle partite alle quali lei stessa ha voluto presenziare. In questo senso, la Seitz ha aggiunto che questo strumento di controllo continuerà fino alla fase finale di preparazione ai Mondiali. L’elenco completo dell’organismo arbitrale scelto per partecipare alla Coppa del Mondo è disponibile sul sito ufficiale della FIFA. A rappresentare il nostro paese ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi. Partiranno alla volta dell’Oceania anche l’assistente Francesca Di Monte e Massimiliano Irrati che sarà uno degli addetti al Var. Aprendo una parentesi in tema FIFA, il presidente Gianni Infantino ha chiesto in occasione dei funerali di O Rei, svoltisi nello stadio Vila Belmiro del Santos in Brasile che le 211 federazioni appartenenti all’ente calcistico mondiale, intitolino almeno uno dei loro stadi in omaggio a Pelé. I primi a farlo sono stati proprio gli svizzeri che hanno ribattezzato lo stadio di Zurigo, Estádio Pelé – FIFA Zürich, ex Stadion Letzigrund.

