Germania. Attacco all’arma bianca in treno: 2 morti e 5 feriti

Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco all’arma bianca” ha dichiarato il ministro degli interni dello stato federale dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack. L’attacco è avvenuto su un treno regionale che collega le città di Kiel e Amburgo, ha detto un portavoce della polizia di Flensburg. L’aggressore si è avventato sui passeggeri poco prima di arrivare alla stazione di Brokstedt, nel Land dello Schleswig Holstein, al confine con la Danimarca. L’ aggressore è stato arrestato nella stazione di Brokstedt, dove il convoglio è stato bloccato. Il movente dell’attacco, secondo la polizia, è ancora sconosciuto. “È terribile”, ha detto la Suetterlin-Waack all’emittente pubblica tedesca NDR. “Siamo scioccati e inorriditi per quanto successo”. La polizia regionale e la polizia federale sono sul posto assieme all’ufficio del procuratore che stanno indagando sull’attacco, ha riferito sempre NDR. La stazione ferroviaria di Brokstedt è rimasta chiusa per diverse ore. La polizia non ha fornito alcuna informazione sull’identità del sospettato e ha affermato che le motivazioni che lo hanno spinto ad attaccare con un coltello le persone nel treno regionale rimangono sconosciute.

