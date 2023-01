Buscemi. La legge su Ibla e il dibattito politico surreale

“Il dibattito relativo alla legge su Ibla è diventato a tratti surreale, quasi una commediola preparata appositamente per gli elettori. Tutti personaggi in cerca d’autore per comprendere, alla fine, che l’allarme lanciato era, forse, fine a se stesso. Ma si possono continuare a trattare i cittadini in questo modo?”. Lo dice Saverio Buscemi, esponente della lista De Luca, amareggiato per l’andamento di un dibattito politico che, invece, dovrebbe essere concentrato su aspetti di fondamentale importanza per creare un futuro “alla città di Ragusa che adesso sarà chiamata al voto per le amministrative. Nel giro di 48 ore – aggiunge Buscemi – si è data l’impressione di avere risolto un problema che, in realtà, non esisteva. E ci siamo chiesti quale il senso di tutte queste prese di posizione se non per fare passerella. Se davvero la legge su Ibla correva un rischio concreto, ci sarebbe voluta una mobilitazione complessiva, anche da parte dei nostri deputati all’Ars. Ma, a quanto pare, nulla di tutto questo. Noi, comunque, vigileremo perché davvero questo modus operandi di lanciare allarmi che, poi, in realtà non sono fondati, sembra lontano anni luce da quello che, in realtà, servirebbe al nostro territorio. Le contrapposizioni fini a loro stesse non hanno senso. Occorre remare tutti insieme verso la stessa direzione. E’ questo il grande insegnamento politico che arriva da De Luca, con l’auspicio che tutti i nodi, prima o poi, possano venire al pettine”.

