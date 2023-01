Un’altra comisana a Sanremo 2023. Si tratta di Flavia Nigita

Flavia Nigita è la seconda giovane comisana che, con altre 5 ragazze Siciliane, sarà presente al Festival di Sanremo. Flavia Nigita, 31 anni, studia presso ADIABASI , scuola nazionale di massaggio, e sta seguendo il percorso formativo come operatore olistico. Sarà a Sanremo dal 6 all’8 di febbraio, nel primo gruppo, assieme ad altri 20 massaggiatori. E’ un orgoglio – commenta l’assessore Manuela Pepi – sapere che grazie alle maestranze di queste ragazze si possa veicolare in un palcoscenico importante come quello del festival, il nome della nostra Città. Un grosso in bocca al lupo a Flavia per questa esperienza dalla quale tornerà certamente arricchita “

Salva