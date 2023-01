Ragusa calcio. La strada del futuro dopo le quattro sconfitte

Il Ragusa calcio dopo le opportune valutazioni, avendo avviato un sereno e articolato confronto con lo staff tecnico e con la squadra, assolutamente necessario in seguito alle quattro sconfitte consecutive e, in particolare, dopo l’opaca prestazione di domenica scorsa con la Mariglianese, ha riunito i vertici societari e ha determinato di proseguire il cammino con lo stesso gruppo, con l’auspicio che, emulando quanto accaduto nella prima parte del girone di andata, i risultati possano di nuovo sorridere alla compagine azzurra. La decisione è il frutto di una serie di ragionamenti, necessari anche per non compromettere il lavoro fin qui svolto da tutto lo staff che ha comunque portato il Ragusa, da neopromossa, a raggiungere un livello accettabile, a questo punto del torneo, per quanto riguarda la dotazione dei punti, considerato l’obiettivo da raggiungere che è quello, come detto più volte, della salvezza. Allo stesso tempo non si può sottacere la delusione e il rammarico per il fatto che la squadra azzurra manchi ormai da troppo tempo (era il 20 novembre scorso sul campo del Santa Maria Cilento) l’appuntamento con la vittoria, ragion per cui è stato chiesto di invertire una tendenza che rischia di diventare fin troppo deficitaria. L’Asd Ragusa 1949 auspica, dunque, che la situazione possa cambiare al più presto e invita tutto il popolo azzurro a fare sentire il proprio calore al gruppo delle aquile chiamate a percorrere una strada, in questa fase, tutta in salita.

