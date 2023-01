Secondo sopralluogo alla struttura della RSA di Comiso.

Tempi di ristrutturazione Rsa di Comiso rispettati dalla ditta esecutrice dei lavori. “Come anticipato, in collaborazione con i vertici dell’ASP di Ragusa, la struttura tornerà ad essere operativa entro gennaio”. Lo dichiara il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Come avevo anticipato il 3 di gennaio, data in cui è stato effettuato il primo sopralluogo presso la RSA di Comiso, assieme ai vertici ASP e l’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria, è stato effettuato un sopralluogo presso la struttura che, a causa di infiltrazioni d’acqua, era stata temporaneamente chiusa qualche giorno prima delle festività natalizie, lunedì 16 gennaio è stato effettuato il secondo sopralluogo. La ditta esecutrice dei lavori, così come aveva garantito, ha già provveduto ad effettuare tutti i lavori di coibentazione del tetto e sta procedendo speditamente alla tinteggiatura delle camere di degenza. Per cui, tutta la prossima settimana verrà impegnata per il completamento di questi interventi e la pulizia della struttura in maniera tale che possa tornare operativa dal 23 di gennaio 2023, riportando i degenti a Comiso”.

Salva